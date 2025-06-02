Уничтожен снайпер ВСУ Татьяна Любич

На Покровском направлении ликвидирована военнослужащая ВСУ Татьяна Любич.

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Девушке было 25 лет, родом она из Винницы, пишет Military Theme Z. До СВО Татьяна окончила медицинский колледж в Бердичеве и работала медсестрой.

На фронт Любич ушла добровольно. Поначалу была боевым медиком, потом выучилась на снайпера. Свою любовь к Украине демонстрировала и тем, что для фото вплетала в косы желто-голубые ленты.

Ликвидировали ее 31 мая в ДНР.

А в Сумской области ракетным ударом уничтожена медийная женская группа операторов БПЛА 47-й ОМБр во главе с командиром с позывным "Валькирия".