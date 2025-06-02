Уничтожен снайпер ВСУ Татьяна Любич
На Покровском направлении ликвидирована военнослужащая ВСУ Татьяна Любич.
Девушке было 25 лет, родом она из Винницы, пишет Military Theme Z. До СВО Татьяна окончила медицинский колледж в Бердичеве и работала медсестрой.
На фронт Любич ушла добровольно. Поначалу была боевым медиком, потом выучилась на снайпера. Свою любовь к Украине демонстрировала и тем, что для фото вплетала в косы желто-голубые ленты.
Ликвидировали ее 31 мая в ДНР.
А в Сумской области ракетным ударом уничтожена медийная женская группа операторов БПЛА 47-й ОМБр во главе с командиром с позывным "Валькирия".