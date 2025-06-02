Южная Корея попросила США помочь с охраной неба

Вооруженные силы Южной Кореи ведут с США переговоры о помощи в патрулировании воздушного пространства. Как сообщает портал Korea JoongAng Daily, причиной стало недавнее крушение патрульного самолета.

Патрульный самолет ВМС Южной Кореи потерпел крушение 29 мая. Самолет P-3 врезался в гору во время тренировочного полета. Все четверо членов экипажа самолета погибли.

После этого южнокорейские военные решили снять с патрулирования около дюжины P-3. Сейчас самолеты проходят проверку.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон-Джун заявил, что военные усиливают наблюдение за небом, используя альтернативные средства - военные корабли и вертолеты.

Также ведутся переговоры с американскими военными о получении поддержки от самолетов Индо-Тихоокеанского командования США. В июле ВМС Южной Кореи собираются развернуть американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.