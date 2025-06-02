Зеленский раскрыл возможный объем производства оружия на Украине

Украина в будущем сможет покрыть собственным производством свои потребности в оружии на 40 процентов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран Бухарестской девятки в Вильнюсе, передает «Экономическая правда».

«Украина может покрыть до 40 процентов своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование», — уточнил политик.

Зеленский также призвал стран-союзников передать Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.