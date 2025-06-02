Российский регион более чем в полтора раза сократил выплаты бойцам СВО

В Башкирии резко сократили выплаты новобранцам специальной военной операции (СВО).

Об этом сообщает «РБК-Уфа».

«Подъемные» новобранцам сократили сразу на 600 тысяч рублей — с 1,6 до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, вдвое меньше будут получать те, кто заключил контракт в столице республики Уфе — 600 тысяч рублей вместо 1,2 миллиона рублей. При этом муниципальная выплата сохранится на прежнем уровне — 700 тысяч рублей, отмечает издание.

Башкирия стала не первым регионом, где сократили выплаты добровольцам СВО. Ранее аналогичное решение приняли власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Там выплату урезали с 3,1 до 1,9 миллиона рублей.