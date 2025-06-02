Российские танки сохраняют боеспособность после множественных попаданий

Основные боевые танки Вооруженных сил России сохраняют боеспособность даже после множественных попаданий различных средств поражения противника.

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"Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГК Ростех.

О случаях, когда российские танки выдерживали множественные попадания, неоднократно сообщалось в ходе СВО.

К примеру, в мае 2025 года стало известно о Т-80БВ, который выдержал 25 попаданий FPV-дронов, а также артобстрел. Несмотря на серьезные удары, танк остался на ходу. Его выживаемость обеспечивали штатная динамическая защита, противодронный экран, металлические цепи, мешающие беспилотникам поражать корпус, а также большое количество мешков с песком, размещенных на броне.

А в январе 2025 года сообщалось о Т-72 из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который стойко перенес 20 попаданий FPV-дронов. Машина была оснащена дополнительными защитными экранами, известными также как "мангалы".

За несколько месяцев до этого, в октябре 2024 года, танк Т-72Б3М из состава "Южной" группировки выдержал 19 прямых попаданий за один бой. ВСУ применяли против него разнообразные средства поражения, включая противотанковые управляемые ракеты. Несмотря на полученные повреждения, танк остался боеспособен и продолжил выполнять задачу.

В мае прошлого года танк Т-90А выдержал удары ВСУ и оказал решающую поддержку российской пехоте при штурме опорного пункта на купянском направлении. Видеокадры с установленной на башне камеры зафиксировали, как танк вел бой на дистанции около 200 метров, выдерживая атаки артиллерии, РПГ и FPV-дронов.

Также недавно старший офицер 11-й отдельной танковой бригады с позывным "Сапсан" рассказал о бое в начале СВО, когда его танк получил несколько попаданий из РПГ. Один из выстрелов вызвал возгорание внутри машины. Несмотря на тяжелое ранение и кратковременную потерю сознания, механик-водитель сумел вывести танк в безопасную зону.

Напомним, сегодня стало известно, что в войска отправили партию танков Т-80БВМ, модернизированных с учетом опыта СВО.