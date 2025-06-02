Российские танки сохраняют боеспособность после множественных попаданий

Российская Газета

Основные боевые танки Вооруженных сил России сохраняют боеспособность даже после множественных попаданий различных средств поражения противника.

Российские танки сохраняют боеспособность после множественных попаданий
© Российская Газета
"Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГК Ростех.

О случаях, когда российские танки выдерживали множественные попадания, неоднократно сообщалось в ходе СВО.

К примеру, в мае 2025 года стало известно о Т-80БВ, который выдержал 25 попаданий FPV-дронов, а также артобстрел. Несмотря на серьезные удары, танк остался на ходу. Его выживаемость обеспечивали штатная динамическая защита, противодронный экран, металлические цепи, мешающие беспилотникам поражать корпус, а также большое количество мешков с песком, размещенных на броне.

А в январе 2025 года сообщалось о Т-72 из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который стойко перенес 20 попаданий FPV-дронов. Машина была оснащена дополнительными защитными экранами, известными также как "мангалы".

За несколько месяцев до этого, в октябре 2024 года, танк Т-72Б3М из состава "Южной" группировки выдержал 19 прямых попаданий за один бой. ВСУ применяли против него разнообразные средства поражения, включая противотанковые управляемые ракеты. Несмотря на полученные повреждения, танк остался боеспособен и продолжил выполнять задачу.

В мае прошлого года танк Т-90А выдержал удары ВСУ и оказал решающую поддержку российской пехоте при штурме опорного пункта на купянском направлении. Видеокадры с установленной на башне камеры зафиксировали, как танк вел бой на дистанции около 200 метров, выдерживая атаки артиллерии, РПГ и FPV-дронов.

Также недавно старший офицер 11-й отдельной танковой бригады с позывным "Сапсан" рассказал о бое в начале СВО, когда его танк получил несколько попаданий из РПГ. Один из выстрелов вызвал возгорание внутри машины. Несмотря на тяжелое ранение и кратковременную потерю сознания, механик-водитель сумел вывести танк в безопасную зону.

Напомним, сегодня стало известно, что в войска отправили партию танков Т-80БВМ, модернизированных с учетом опыта СВО.

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