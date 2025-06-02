Подлодка "Новороссийск" выполнила глубоководное погружение

Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" в Балтийском море выполнила глубоководное погружение. Выполнение этой задачи обеспечивали малые противолодочные корабли, спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

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Об этом сообщает ОСК-Адмиралтейские верфи. В рамках корабельного учения экипаж субмарины выполнял операции на различных глубинах, в том числе и на максимальной - до 190 метров.

В ходе учения военные моряки проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Подлодка "Новороссийск" заложена 20 августа 2010 года на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2014-го на ней подняли Андреевский флаг.

Вооружение - 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр". Автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 военнослужащих, в том числе 12 офицеров.