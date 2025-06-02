Армия России продвинулась на 15 километров в Сумской области. Об этом рассказал пресс-секретарь 15 пограничной бригады ВСУ Иван Шевцов.

По его словам, ВС РФ также заняли около 6-7 километров территории в глубину и продолжают наступление. Вероятной целью военный назвал взятие всего региона.

В случае освобождения российскими войсками Юнаковки, под угрозой окажутся непосредственно Сумы, подчеркнул Шевцов.

Ранее за неделю Киев потерял в боях на рубежах Луганской Народной Республики 4,6 тысячи солдат и наемников.

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