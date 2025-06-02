В атаке на российские аэродромы увидели британский след

Дроны, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на российские аэродромы, управлялись дистанционно из Британии. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин, передает 360.ru.

«Операцию эту планировали не на Украине, а где-нибудь в Лондоне. Это попытка, попытка сорвать достижение мира на Украине. Это единственный вывод, который можно сделать», — сказал он.

Ранее следователи допросили водителей фур, из которых были запущены дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время массовой атаки по российским аэродромам. Следователи разыскивают некого Артема, который, по предварительным данным, является уроженцем Украины.

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские агенты готовили атаку на российские аэродромы, находясь на территории России. Он подчеркнул, что операцию готовили более полутора лет и в ней было задействовано 117 беспилотников, а также агенты в трех субъектах РФ, которые якобы покинули территорию РФ накануне.