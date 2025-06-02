Российские бойцы отреагировали на удар ВСУ по Сибири и попали на видео

Участники специальной военной операции (СВО) отреагировали на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сибири. Записанное бойцами видеообращение опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

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О первой массовой атаке украинских беспилотников по Сибири стало известно 1 июня.

«Мы (...) заметили вашу жалкую попытку запугать нас и наши семьи», — заявил на видео один из мужчин, держа в руках автомат.

Он заявил, что «очередной Рейх» должен повторить судьбу своих предшественников и добавил, что атака по Сибири лишь сплотит россиян.

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«Все ваши жалкие попытки вам не помогут. Мы вас как давили, так давить и будем», — заключил боец.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлены беспилотники ВСУ в Сибири. На представленных кадрах видно, как летательное устройство поднимается в небо. Этому возмущается один из местных жителей.