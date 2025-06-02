Политолог оценил атаку на мурманский аэродром

Политолог Александр Перенджиев допустил, что за атакой Украины на российские аэродромы, в частности на аэродром в Мурманской области, стоят западные спецслужбы. По его словам, НАТО пытается спровоцировать конфликт на северных рубежах России и такая атака может быть подготовительным этапом к нему.

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"Наши должностные лица уже не раз подтверждали, что за ВСУ стоит именно НАТО", - отметил эксперт в интервью порталу News.ru. По словам Перенджиева, удар по Мурманской области - это "переходный период от столкновения с Украиной к столкновению России и НАТО в северных широтах".

Политолог объяснил, что пока Запад пытается создать впечатление, что действует только Украина и самостоятельно. При этом он обратил внимание, что уже есть факты, говорящие о том, что непосредственно НАТО создает напряжение в Балтийском море.

"Создается сплошная линия агрессии против РФ", - указал Перенджиев.

Он добавил, что альянс пытается сделать конфликт перманентным, распространить его севернее и его, конечно, никак не устраивает мирное урегулирование украинского конфликта.