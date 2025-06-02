Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием в ответ на атаку беспилотниками по своей территории и по аэродромам. Об этом завил телеканалу 360.ru военный эксперт Алексей Живов.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В этих регионах расположены авиабазы, где базируется стратегическая авиация. Дроны были завезены туда на фурах, они вылетали прямо из них.

Военный эксперт Алексей Живов обратил внимание на то, что удар ВСУ был направлен в том числе и по российской системе ядерного сдерживания.

«При явном соответствии с нашими собственными законами и концепцией ядерной безопасности мы имеем полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар. Спектр ответов - любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара», - отметил он.

Однако, по его словам, остается и возможность дипломатического пути разрешения конфликта при помощи переговоров в Стамбуле.

«Мы будем придерживаться того трека, который выбрали в качестве основы. То есть постепенное снижение интенсивности боевых действий, попытка дипломатическими способами принудить Украину к подходящему для нас миру», - считает эксперт.

Напомним, что переговоры российской и украинской делегаций должны пройти сегодня во дворце Чирагана. Российскую делегацию, которая уже прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

При этом стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации. Ее возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. И в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий