Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) «трещит». Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинское командование вынуждено перебрасывать часть резервов западнее Константиновки, чтобы недопустить прорыва российских войск в тыл населенного пункта. Блогер подчеркнул, что из-за этого на востоке от города украинские военные испытывают трудности. В частности, по его словам, бойцы Вооруженных сил России подняли флаги в двух селах в этом районе — Дылеевке и Ступочках.

Кроме того, Подоляка сообщил, что российские военные имеют тактические успехи в южной части Часова Яра. Он выразил надежду, что город в скором времени перейдет под их полный контроль.

Ранее стало известно, что российские войска активно продвигаются на константиновском направлении. Сообщалось, что российские военные начали изоляцию трассы Доброполье-Краматорск, по которой снабжалась группировка ВСУ.