Теракт в отношении аэродромов Российской Федерации демонстрирует, что киевский режим пребывает в полном отчаянии. Соответствующую точку зрения выразил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю.

"Это акт отчаяния и попытка спровоцировать Россию на необдуманные действия", — поделился своим мнением он.

По словам аналитика, украинская сторона совершила террористическую атаку в попытке скрыть собственное плачевное положение на фронте, а также отвлечь внимание от недавних громких военных и политических провалов.

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Киевский режим хочет приуменьшить провальное контрнаступление, катастрофу в Курской области и тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц, резюмировал Боуз.