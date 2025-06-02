Гуманитарные сборы и секция для бойцов-ампутантов: как волонтеры Петербурга помогают фронту

Волонтеры Санкт-Петербурга, работающие в совершенно разных отраслях, объединились для помощи бойцам, находящимся как на фронте, так и на лечении. Как один телефонный звонок изменил жизнь десятков людей, пишет РИА Новости.

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Все началось после того, как рабочий одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга Александр Сухарев похоронил умершего от инсульта отца.

«Коллеги скинулись на похороны. Но потратил не все - осталось около 50 тысяч рублей. Также дома лежало несколько упаковок памперсов, медикаменты. Я выставил это в Сети, чтобы забрали, кому надо, - бесплатно», - рассказал он.

Ему позвонила девушка, которая собиралась отвезти лекарства в больницу раненым и предложила поучаствовать в сборе гуманитарной помощи. И в итоге Александр Сухарев сам стал волонтером, а затем и обратился к коллегам за помощью. И совместно они стали помогать не только раненым, но и бойцами на фронте. В частности, в одно из подразделений отправили «буханку» для эвакуационной группы.

«Еще мы ведем, так сказать, воспитательно-просветительскую деятельность. Приглашаем бойцов на завод, организуем им экскурсии. Парни, в свою очередь, делятся боевым опытом. Недавно в гостях побывал Герой России полковник Рустам Сайфулин, воюющий с 2022-го», - заявил он.

Одни волонтеры шьют маскировочные сети, другие во главе с офицером-подводником в отставке Евгением Казмирчуком отвозят все это в зону спецоперации. При этом в фокусе внимания и те, кто получил ранения в зоне спецоперации.

«В Гостином Дворе есть спортивный зал Ассоциации ветеранов дзюдо. Мы там организовали секцию для бойцов-ампутантов. Благодаря содействию моего друга Михаила Чудовского дважды в неделю с ними отдельно занимается тренер, а еще дистанционно работает психолог, помогающий избавиться от ПТСР», - пояснил Казмирчук.

Также вонтеры планируют открыть реабилитационный центр, чтобы помогать не только бойцам, но и гражданским ампутантам. Помещение уже нашли, осталось оформить документы.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил всех, кто вносит вклад в достижение целей спецоперации: волонтеров, добровольцев и общественников, работников промышленного комплекса и народного ОПК. Единство и сплоченность министр назвал залогом непобедимости России. Белоусов также напомнил, что 2025 год был объявлен годом защитника.