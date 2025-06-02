Житель райцентра Изюм в Харьковской области снял на телефон удар "Герани" по позиции ВСУ, спрятанной в частном секторе.

С фирменным низким воем ударный беспилотник косо спикировал за хаты. Через мгновение оттуда поднялось огненное облако взрыва.

Харьковская и Сумская области Украины нашпигованы войсками, как эстонская колбаса - салом. Вокруг каждого города имеются учебные лагеря, где инструкторы - как правило, иностранные наемники готовят солдат из украинцев, пойманных ТЦК на улице.

В селах и посадках, на фермах и складах спрятаны техника и боеприпасы. На прежде заброшенных аэродромах собирают дроны и расчищают взлетные полосы для их запуска по российским регионам.

Поэтому ВС РФ регулярно бьет по военным объектам, обнаруженным разведкой. Так в Сумской области у границы с Россией была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47-й ОМБр ВСУ во главе с их командиром "Валькирией".

А на заброшенном аэродроме у Кролевца в Сумской области баллистическая ракета "Искандер" накрыла несколько групп операторов БПЛА в процессе подготовки к запуску дронов. Попавшие под удар беспилотчики ранее атаковали курский Рыльск и другие населенные пункты региона.