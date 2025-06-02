В Киеве заявили об угрозе «второго Синопа» из-за атак на аэродромы РФ

Украинские власти опасаются, что атаки по российским аэродромам могут ухудшить отношения Киева с Западом и поставить под серьёзный удар украинские войска. Об этом пишет The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется.

Первого июня в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. Целями атак стали аэродромы. В Минобороны РФ сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы.

Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было. В Минобороны РФ сообщили, что несколько участников атак задержаны. Военные отметили, что в некоторых случаях дроны запускались с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки.

Как отмечает The Economist со ссылкой на неназванные источники, Украина готовила эти атаки 18 месяцев. Нападения бросают тень на новый раунд мирных переговоров, который должен начаться в Стамбуле 2 июня, подчеркивается в статье.

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Западные вооруженные силы внимательно следят за ситуацией и примеряют ее на себя, подчеркивает The Economist. В течение многих лет западные страны концентрировали свои военные самолеты всего на нескольких авиабазах, чтобы сэкономить деньги. Стратегические бомбардировщики США видны на общедоступных спутниковых снимках, они стоят на открытом воздухе.

Издание отмечает, что атаки украинских дронов могли не изменить положение дел, а «всего лишь повысить ставки». В беседе с The Economist высокопоставленный украинский чиновник признал, что из-за операции западные партнеры могут отвернуться от Украины.

«Беспокойство заключается в том, что это может быть Синоп», - заявил собеседник издания.

Синопское сражение, состоявшееся 30 ноября 1853 года, стало одним из ключевых событий Крымской войны. Вице-адмирал Павел Нахимов возглавил Черноморский флот России и разгромил османскую эскадру в гавани города Синоп. Удар был направлен на ослабление турецкого флота перед возможной высадкой союзников Турции (Англии и Франции) в регионе.

В сражении принимали участие шесть линейных кораблей и два фрегата русского флота, которые уничтожили почти весь османский флот и значительно повысили положение России на Черном море. Бой продемонстрировал превосходство Черноморского флота и серьезно подорвал боевой дух Турции.