162 украинских БПЛА: как прошла ночь 2 июня

Девять регионов России подверглись сегодня атаке украинских беспилотников, были сбиты 162 дрона. Что известно об атаке к этому часу, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, атака украинскими беспилотными летательными аппаратами самолетного типа велась с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня. Больше всего БПЛА – 57 – были сбиты над территорией Курской области.

«31 БПЛА - над территорией Белгородской области, 27 БПЛА - над территорией Липецкой области, 16 БПЛА - над территорией Воронежской области», - пояснили в ведомстве.

Также по 11 беспилотников были уничтожены над Брянской и Рязанской областями, шесть - над территорией Орловской области, два - над Крымом и один - над Тамбовской областью.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Пролетарский Ракитянского района Белгородской области, в результате атаки был полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким... Это тяжелая потеря для всех нас. Во время обрушения дома 12-летняя девочка, которая ехала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию», - написал он.

Также, по словам губернатора, сегодня ночью в поселке Комсомольский от удара дрона по частному дому получила контузию местная жительница, от госпитализации она отказалась. В поселке были повреждены три дома и надворная постройка.

Липецкая область

Ночью над Липецкой областью были сбиты 27 БПЛА, в Лебедянском районе пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет. Также в Лебедяни при падении БПЛА осколками задело два дома, пострадало остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице», - пояснил он.

Губернатор отметил, что на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты и могут быть слышны хлопки, связанные с разминированием фрагментов дронов.

Курская область

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотники и над Курской областью, обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом, рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечен фасад. К счастью, погибших и пострадавших нет!» - написал он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Украина совершила теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В ведомстве уточнили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

При этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что впервые в Сибири предпринята атака дронов на военную часть в поселке Средний. А глава Мурманской области Андрей Чибис назвал недостоверной информацию о взрывах в Североморске.