Украина террористическим актом в отношении российских аэродромов перешла грань, пишет Steigan.

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«Украинская операция "Паутина" перешла грань. Реакция России и США может определить судьбу мира», — поделился своей точкой зрения автор публикации Скотт Риттер.

По словам американского аналитика, теракт продемонстрировал, что Киев не собирается содержательно готовиться к предстоящим мирным переговорам в Стамбуле.

Зеленский рассказал, кто организовал атаку на российские аэродромы

1 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила террористический акт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского военного ведомства, все атаки украинской стороны в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, которые произошли в результате атак Киева на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Ответственность за атаки на себя взял глава киевского режима Владимир Зеленский.