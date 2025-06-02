Появилось видео с украинским БПЛА, отказавшимся выполнять боевую задачу

Опубликовано видео неудачного запуска украинского БПЛА самолетного типа.

Легкий разведывательный беспилотник установили на стартовую катапульту, электродвигатель раскрутил пропеллер, но дальше события развивались нештатно.

Шток катапульты улетел вперед, установленный же на нем дрон вяло двинулся с места и свалился на землю в метре от старта. При этом у него отвалился двигатель.

"Беспилотник ВСУ отказался лететь на боевую задачу", - комментирует ситуацию "Военное дело".

При замедленном повторе видно, что деталь, при помощи которой беспилотник крепился на штоке катапульты, оказалась не прикручена и во время старта конструкция развалилась.

Украинским ротозеям-операторам еще сильно повезло, что БПЛА у них был без боевой части - иначе все могло закончиться гораздо грустнее.

Ранее в поле зрения русского FPV-дрона попал украинский БПЛА "Лелека-100", попросивший не сбивать его.