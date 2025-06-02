СМИ: НАТО планирует захватить аэродромы России в случае конфликта с Москвой

Страны Североатлантического альянса планируют захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта с Москвой, пишет издание Business Insider, опираясь на военные учения НАТО в Финляндии.

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Как говорится в публикации, наиболее важным является способность захвата взлётно-посадочной полосы, что позволит вытеснить её из-под контроля противника.

Издание пишет, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывали этот приём, якобы опираясь на российско-украинский конфликт.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Запад подталкивает Финляндию к конфронтации с Москвой.