Военный эксперт: атаки ВСУ на аэродромы готовились в России

Атаки украинских войск на аэродромы готовились в России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтёров – якобы для отправки на фронт», — сказал он в интервью газете «Взгляд».

В связи с этим, по словам Кнутова, в стране нужно усилить контроль со стороны ГАИ, а в местах расположения стратегических объектов увеличить количество пунктов проверки транспорта.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали направлять FPV-дроны роем на гражданские объекты в Горловке.

Также Минобороны России сообщило о терактах ВСУ в пяти регионах страны.