Стало известно о работе Курской АЭС на фоне атак ВСУ на регион

Курская АЭС функционирует в обычном режиме, радиационный фон соответствует естественным значениям. Об этом заявили в пресс-службе атомной станции.

«Курская АЭС работает в штатном режиме. <...> Радиационный фон <...> находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — подчеркнули в сообщении.

Сейчас энергоблок № 4 действует на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 3 временно остановлен для планово-предупредительного ремонта, а энергоблоки № 1 и № 2 работают в режиме «без генерации».

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили три частных дома, одна многоэтажка и гараж в Курской области.