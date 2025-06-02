Украинские войска перебросили в качестве резерва 152 отдельную егерскую бригаду на южнодонецкое направление. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, основная задача противника - удержать оставшиеся под контролем ВСУ немногочисленные на этом участке фронта рубежи.

"Противник перебросил 152-ю бригаду в качестве резерва для удержания оставшихся под их контролем рубежей и позиций. Их осталось не много", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что уровень подготовки военных бригады низкий, о чем свидетельствует ситуация на этом направлении.