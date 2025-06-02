Атака ВСУ на российские аэродромы демонстрирует полное отчаяние Киева, поскольку таким образом Украина планировала спровоцировать Москву на «необдуманные действия». Об это ирландский журналист Чей Боуз заявил в интервью Джорджу Галлоуэю.

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Боуз считает, что Украина совершила атаку в попытке скрыть бедственное положение на линии боевого соприкосновения и отвлечь внимание от громких провалов.

«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь», — сказал журналист.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.