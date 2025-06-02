Журналист объяснил атаку ВСУ на российские аэродромы
Атака ВСУ на российские аэродромы демонстрирует полное отчаяние Киева, поскольку таким образом Украина планировала спровоцировать Москву на «необдуманные действия». Об это ирландский журналист Чей Боуз заявил в интервью Джорджу Галлоуэю.
Боуз считает, что Украина совершила атаку в попытке скрыть бедственное положение на линии боевого соприкосновения и отвлечь внимание от громких провалов.
«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь», — сказал журналист.
1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.