Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в «Ростех», отправил Вооруженным силам (ВС) России партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«В ходе модернизации омские конструкторы значительно повысили выживаемость "восьмидесяток" и их экипажей на поле боя», — уточнили в УВЗ.

Отмечается, что при модернизации танков было применено множество инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь смогут чувствовать себя более уверенно в ходе выполнения боевых задач.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» решил переименовать боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В концерне отметили, что, по мнению многих историков и экспертов, существующее название боевой машины не соответствует отечественным традициям именования военной техники.