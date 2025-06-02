Доклад о сотрудничестве России и КНДР авторства так называемой Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, сформированной осенью 2024 года по инициативе западных членов Совета Безопасности ООН, нарушает принцип суверенного равенства государств. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел КНДР.

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Как сообщает ЦТАК, внешнеполитическое ведомство возмутилось заявлениями авторов доклада, согласно которому Москва и Пхеньян якобы нарушали резолюции Совета Безопасности ООН своим военным сотрудничеством.

Власти КНДР напомнили, что военное сотрудничество двух стран реализуется в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также отвечает положениям Устава ООН. "Происки враждебных сил не окажут никакого влияния" на взаимодействие между самостоятельными суверенными государствами.

Вместе с тем МИД КНДР указал на враждебность участников пресловутой Многосторонней группы мониторинга в отношении Москвы и Пхеньяна. Ведомство подчеркнуло, что никто не давал Соединенным Штатам США и их союзникам полномочий оценивать легитимные отношения суверенных государств, сообщает ТАСС.

В декабре 2024 года официально начал действовать Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ гласит, в частности, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

Это положение было воплощено в ходе отражения агрессии украинских националистов против Курской области. Бойцы армии КНДР сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркнул, что северокорейские бойцы, участвовавшие в освобождении Курской области от ВСУ, совершили настоящий подвиг.