Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» ВДВ армии России уничтожили скопление украинской пехоты во вражеском опорном пункте в окрестностях Часова Яра (ДНР).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«После штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку», — добавили представители оборонного ведомства.

Ранее стало известно о том, что бойцы российской группировки «Запад» за сутки уничтожили 48 пунктов управления БПЛА ВСУ, а также восемь станций связи Starlink.