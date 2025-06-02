Группировка "Запад" уничтожила восемь украинских станций Starlink

Бойцы группировки российских войск "Запад" за сутки уничтожили 48 пунктов управления дронами и восемь станций связи Starlink украинской армии. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма. Офицер отметил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников самолетного типа.

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В течение суток противник потерял три боевые бронированные машины, девять автомобилей, роботизированную платформу, пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства и 14 минометных расчетов. Кроме того, были уничтожены 48 пунктов управления дронами, восемь станций спутниковой связи Starlink, станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов. 1 мая сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в районе поселка Воронеж в Сумской области.