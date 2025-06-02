«Торнадо-С» против HIMARS: обстановка к утру 2 июня

В Минобороны РФ сообщили о серии успехов ВС РФ на харьковском и других направлениях, в том числе о результатах работы системы «Торнадо-С». «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 2 июня.

Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ

Экипаж истребителя Су-34 поразил пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила, что цель была уничтожена.

«Торнадо-С» уничтожила склад ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил склад боеприпасов и вооружения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. «Торнадо-С» представляет собой новый этап развития реактивной системы залпового огня «Смерч». «Торнадо-С» отличается увеличенной дальностью выстрела - более ста километров, и большей площадью поражения - в 12 футбольных полей, подчеркнули в Минобороны. Ракеты наводятся по спутниковой системе, в конце полета их координирует разведывательный дрон.

Начальник расчета «Торнадо-С» с позывным Ежик заявил, что российские системы поразили уже не одну американскую систему HIMARS, передает ТАСС. В Харьковской области воздушная разведка ВС РФ выявила скопление украинской военной техники, вооружения и боеприпасов. После этого расчет «Торнадо-С» прибыл в район боевого применения и произвел залп реактивными снарядами.

Уничтожение позиций ВСУ на харьковском направлении

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили миномет и огневые позиции ВСУ на харьковском направлении, используя FPV-дроны на оптоволокне. Старший оператор FPV-дронов заявил, что использование 3D-принтеров для создания деталей беспилотников - важная часть работы его подразделения.

Перехват дронов над Россией

В период с 20:10 1 июня по 02:00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника, заявили в Минобороны. Военные сообщили, что 57 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, 31 дрон - над Белгородской областью, 27 беспилотников - над территорией Липецкой области, 16 дронов - над Воронежской областью, по 11 беспилотников - над Брянской и Рязанской областями, шесть дронов - над территорией Орловской области, два - над Крымом, один - над Тамбовской областью.