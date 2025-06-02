Позиция британского кабмина ставит под вопрос финансирование обороны

Финансирование новой оборонной стратегии британского правительства вызывает вопросы на фоне невозможности членов кабинета министров подтвердить обязательства увеличить расходы на оборону до 3% ВВП королевства к 2034 году. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в преддверии публикации стратегического обзора вопросов обороны Великобритании, который должен быть представлен 2 июня.

31 мая глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что у него "нет сомнений", что расходы будут увеличены до 3%, отмечается в публикации. Однако уже в воскресенье министр отказался подтвердить это обещание в интервью вещательной корпорации Би-би-си, заявив, что речь идет лишь об "амбициях" довести расходы до этого уровня.

В материале указывают, что "разворот в позиции" вызывает вопросы о том, располагают ли министры необходимыми средствами для финансирования оборонной стратегии, которую планируют представить в понедельник.

В газете приводят мнение теневого министра обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймса Картлиджа. Он полагает, что глава Минобороны "сдал назад" из-за давления со стороны главы Минфина Рейчел Ривс, которая не готова подписываться под подобным увеличением расходов.

В феврале премьер-министр Кир Стармер заявил, что на оборонные нужды к 2027 году будет направляться 2,5% ВВП вместо нынешних 2,3%. Доля расходов в 3% называлась тогда лишь как цель.

При этом, как говорится в статье, авторы обзора при формулировании своих рекомендаций исходили как раз из расходов на уровне 3% ВВП. "Важное решение правительства увеличить расходы на оборону до 2,5 % ВВП к 2027-28 финансовому году и, что особенно важно, до 3% при следующем парламенте (после 2029 года - прим. ТАСС), оказало огромное влияние. Это решение подтвердило финансовую реализуемость наших рекомендаций в рамках 10-летней программы", - приводит издание слова авторов 130-страничного оборонного обзора. Ими выступили бывший генсек НАТО (1999-2003) лорд Джордж Робертсон, возглавлявший Стратегическое командование ВС Великобритании в 2013-2016 годах Ричард Бэрронс, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл.