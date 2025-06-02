Военный ВСУ жаловался на нехватку воды у Андреевки

Бойцы Южной группировки российской армии обнаружили запись с телефона бойца ВСУ, на который боевик, воевавший в районе Авдеевки, жаловался на окружающие его условия.

Об этом пишет ТАСС.

На записях украинский солдат рассказывал о регулярных артиллерийских обстрелах со стороны армии России, атаках БПЛА. Он жаловался на перехваты переговоров по рации российскими бойцами.

«Сидим то без воды, то без еды, всегда без настроя», — сообщал боец ВСУ на другом видео.

Также он заявил, что его сослуживцы страдают от нехватки воды.

Украинские войска прятали тяжёлое вооружение в жилых районах Авдеевки, а мирных жителей использовали как живой щит. При этом были казнены минимум 150 человек.