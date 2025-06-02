Великобритания построит 12 атомных подлодок на замену имеющимся

Великобритания расширит программу строительства подводных лодок, сообщает сайт британского правительства.

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"Премьер-министр объявит, что флот атомных подводных лодок Великобритании с обычным вооружением будет значительно расширен: будет построено до 12 новых лодок класса SSN-AUKUS", - сказано в сообщении.

В настоящее время Великобритания эксплуатирует 7 ударных подводных лодок класса Astute, которые планируют заменить 12 подводными лодками SSN-AUKUS ближе к концу 2030-х годов.

Стоимость проекта предварительно оценивается в 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что некоторое время назад американское издание Responsible Statescraft сообщало, что из глобальной военно-морской державы Великобритания превратилась в региональную, способную лишь время от времени отправлять свои корабли на дальние расстояния.