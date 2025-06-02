Атака украинских беспилотников по российским аэродромам не сможет нанести никакого ущерба РФ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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Офицер отметил, что любой рациональный анализ покажет значительное превосходство России над Украиной в личном составе, вооружении и системах противовоздушной обороны. По словам Дэвиса, власти Украины совершили эту "безрассудную атаку" лишь с целью срыва второго раунда переговоров в Стамбуле.

Он назвал случившееся психозом либо отрывом от реальности. 1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.