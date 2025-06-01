Жители Липецка заявили о взрывах у металлургического комбината

Над Липецком и Липецкой областью произошло примерно 10 взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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По данным Telegram-канала, над регионом ликвидируют украинские беспилотники, которые пытаются атаковать Новолипецкий металлургический комбинат.

Очевидцы рассказали, что видели над Липецком яркие вспышки и слышали взрывы. В городе включена система воздушной опасности, власти попросили местных жителей спрятаться в безопасном месте. Дроны летели со стороны Ельца.

До этого над Ярославлем прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, они слышали как минимум два громких звука в районе Брагино около 20:15. SHOT тоже связал их с ликвидацией над городом украинских дронов.

До этого в Ярославской области была ограничена работа мобильного интернета. Местные жители заметили сбои вечером, например, у них не получалось отправить сообщение. Однако при подключении к домашней сети проблем не возникло. В министерстве региональной безопасности объяснили, что ограничили работу мобильного интернета для предупреждения возможных провокаций с использованием беспилотных аппаратов.