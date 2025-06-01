Зеленский сделал заявление по атаке на аэродромы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал об операции с ударами по аэродромам России.

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«Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — «офис» нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — сказал политик.

Он подтвердил, что «уникальную операцию» готовили более полутора лет, и поблагодарил за нее Службу безопасности Украины и возглавляющего ее Василия Малюка. Лидер отметил, что для ее реализации было задействовано 117 беспилотников и украинские агенты в трех регионах РФ. Накануне атак они покинули российскую территорию.

В воскресенье, 1 июня, дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов были задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.