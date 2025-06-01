Глава ДНР рассказал о роевых атаках FPV-дронов на гражданские объекты

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о роевых атаках FPV-дронов на Горловку.

По его словам, город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА.

«Причем по гражданским объектам зафиксировано использование FPV-дронов роем, что, безусловно, в режиме боевых действий мы фиксировали ранее, а по гражданским объектам — это, конечно, негодяи, что еще сказать», — отметил Пушилин.

Он добавил, что система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за неделю перехватила 348, которые хотели атаковать Горловку.

До этого чиновник рассказал, что ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении. В числе успехов российских войск он назвал взятие под оперативный контроль трассы Доброполье-Краматорск, которая перестала быть хабом для снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Краматорске.