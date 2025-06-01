SHOT: несколько взрывов прогремело над Ярославлем
Telegram-канал SHOT сообщает, что несколько взрывов прогремело над Ярославлем.
О взрывах каналу заявили местные жители. Согласно предварительной информации, это сработала система ПВО по украинским БПЛА.
Как отметили люди, они слышали не менее двух громких взрывов в ярославском районе Брагино.
В данный момент официальной информации о событии нет.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за возможных провокаций с БПЛА.