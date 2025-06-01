Telegram-канал SHOT сообщает, что несколько взрывов прогремело над Ярославлем.

О взрывах каналу заявили местные жители. Согласно предварительной информации, это сработала система ПВО по украинским БПЛА.

Как отметили люди, они слышали не менее двух громких взрывов в ярославском районе Брагино.

В данный момент официальной информации о событии нет.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета из-за возможных провокаций с БПЛА.