Минобороны: силы ПВО ВС России перехватили 53 БПЛА ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что российскими силами ПВО были уничтожены и перехвачены 53 украинских беспилотника.

«С 20:10 до 21:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указывается в сводке ведомства.

Уточняется, что 34 БПЛА сбили над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, четыре – над Брянской областью и один — над территорией Орловской области.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах ВСУ по военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.

По данным ведомства, некоторые участники атак задержаны.

В Мурманской и Иркутской областях из-за атак противника возникли пожары. На других подвергшихся ударам военных аэродромах все террористические атаки отражены.