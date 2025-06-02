В Курске два жилых дома загорелись после прилетов беспилотников

В результате атаки ВСУ в частном секторе Курска загорелись два жилых дома. Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, поврежденные дома расположены на улицах Светлая и Коммунальная в Центральном административном округе. Местные жители слышали около семи взрывов в небе.

До этого оперштаб Курской области заявил, что в регионе после объявления в регионе воздушной тревоги в регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Местных жителей предупредили о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА и призвали быть бдительными.

Накануне вечером в министерстве обороны России сообщили, что за полтора часа РФ атаковали 53 украинских дрона. В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены в период с 20:10 до 21:45 системами ПВО. Курскую область попытались атаковать 34 БПЛА, Белгородскую - 14, Брянскую - четыре, а Орловскую - один. До этого ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области.

БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.