Над Россией ночью сбили 162 украинских беспилотника

Военнослужащие ВС РФ за ночь над Россией сбили 162 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 57 аппаратов над Курской областью, 31 БПЛА - в Белгородской области, 27 БПЛА - над Липецкой областью. Еще 16 дронов уничтожили над Воронежской областью, по 11 аппаратов - в Брянской и Рязанской областях. Также сообщается об уничтожении шести БПЛА в Орловской области, два - над Крымом и один - в Тамбовской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, 1 июня сбили до 53 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.