Несколько десятков дронов ВСУ попытались атаковать российские регионы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над территориями трех российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в период с 8:20 до 19:00 27 дронов сбиты над территорией Курской области, четыре БПЛА — над Белгородской, еще два — над территорией Липецкой области.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при была атакована впервые.

По сведениям оборонного ведомства, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Некоторые участники терактов против военных аэродромов были задержаны.