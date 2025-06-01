Администрация CША не была предупреждена Киевом об атаке на российские авиабазы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.

Телеканал опроверг распространенные утверждения «украинских источников» о том, что Киев заранее предупредил Белый дом о массовых атаках на российские стратегические авиабазы.

«В то время как представители Белого дома отказались комментировать нападение, источники в администрации сообщили в воскресенье, что Белый дом не знал о его подготовке», — сообщает CBS News

Ранее американское издание Axios сообщило, что Киев якобы уведомил администрацию президента США Дональда Трампа об атаках. При этом издание ссылалось на «украинского чиновника».