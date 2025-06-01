В США опровергли, что Киев заранее уведомил Трампа об атаках на аэродромы
Администрация CША не была предупреждена Киевом об атаке на российские авиабазы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.
Телеканал опроверг распространенные утверждения «украинских источников» о том, что Киев заранее предупредил Белый дом о массовых атаках на российские стратегические авиабазы.
«В то время как представители Белого дома отказались комментировать нападение, источники в администрации сообщили в воскресенье, что Белый дом не знал о его подготовке», — сообщает CBS News
Ранее американское издание Axios сообщило, что Киев якобы уведомил администрацию президента США Дональда Трампа об атаках. При этом издание ссылалось на «украинского чиновника».