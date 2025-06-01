Рогов заявил об открытии нового участка фронта в Запорожской области

Освобождение населённых пунктов Зелёное Поле и Новополь в западной части ДНР позволит открыть новый участок линии фронта по освобождению оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Освобождение Зелёного Поля и Новополя является важным тактическим успехом нашей армии, который позволит создать плацдарм для наступления и освобождения северной части Запорожской области, которая пока ещё остаётся оккупированной боевиками ВСУ», — указал Рогов.

Он подчеркнул, что ранее российские войска вели активные боевые действия в Запорожской области только с южного направления, но теперь открывается новый участок фронта с востока.

Это значительно усилит давление на Вооружённые силы Украины, находящиеся в районе Гуляйполя.

Ранее Рогов сообщил, что группировка ВСУ у Запорожской области попала в оперативное окружение.