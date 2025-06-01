Хуситы заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает Al Masirah.

«Ракетные войска <…> провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — сказал он.

По словам Сарии, также были нанесены удары еще по трем целям на территории Израиля.

Аналогичное заявление хуситы делали 29 мая.

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны работают над ее перехватом. Позже в ЦАХАЛ заявили, что ракета была перехвачена, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

11 мая израильская авиация атаковала три порта в Йемене, находящиеся под контролем шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах».