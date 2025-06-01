В российском регионе ввели красный уровень угрозы

В Липецкой области ввели красный уровень угрозы из-за риска атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом объявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

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Он посоветовал жителям и гостям региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание или паркинг.

Артамонов попросил людей оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Ранее 1 июня в нескольких российских регионах усилили меры безопасности после атак беспилотников на Курскую и Брянскую области. Так, в Тульской области будут проведены обследования мостов и путепроводов, а также проверены системы видеонаблюдения. В Бурятии также поручили повысить меры безопасности на всех стратегических объектах