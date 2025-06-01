Командующий Сухопутными войсками Украины Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый заявил о решении уйти в отставку после удара по учебному подразделению ВСУ, где погибли 12 военных. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее в воскресенье, 1 июня, 12 военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию», — отметил военачальник.

Драпатый уточнил, что в последние месяцы пытался искоренить в частях круговую поруку и безнаказанность, которые являются «ядом для армии».

«Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри», — отметил офицер.

Напомним, что Драпатого назначили на должность 29 ноября 2024 года.