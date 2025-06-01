В Североморске опровергли информацию о взрывах в городе

Угроз взрывов на фоне атаки БПЛА в Североморске нет, информация в соцсетях не соответствует действительности. Об этом заявил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков в Telegarm-канале.

"Информация о взрывах в Североморске, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. На данный момент ситуация стабильна. Никаких угроз не зафиксировано. Не подвергайтесь панике и доверяйте только проверенным источникам информации", - отмечается в сообщении.

Ранее глава региона Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на Мурманскую область и работе средств ПВО, а также экстренных служб.