ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа командира ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что войска страны ликвидировали полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси".

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Полевой командир, по информации ЦАХАЛ, принимал участие в многочисленных атаках против израильских военнослужащих.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них – гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста. В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.