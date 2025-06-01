Богомаз высказался о восстановлении рухнувшего моста

Обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению, вместо него построят новый, рассказал журналистам губернатор региона Александр Богомаз. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе в результате теракта обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на пассажирский поезд №86 сообщением Климов — Москва. Семь человек погибли, 71 пострадал.

«Мост не подлежит восстановлению. Вначале нужно его обрушить и полностью разбирать. Полностью разбирать, и будет строиться новый мост. Новый мост будет протяженностью 42 метра. Две опоры и плюс опирания с двух сторон», — разъяснил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что семьям погибшим при крушении поезда граждан выплатят по 1,5 млн рублей. Тяжелые пострадавшие получат 750 тыс. рублей, средние и легкие — 450 тыс. рублей, уточнил губернатор.