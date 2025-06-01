Губернатор Иркутской области назвал цель атаки БПЛА по региону

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — сообщил глава региона.

Под ракетный удар ВС России в учебном центре ВСУ попали более 70 военных

Кобзев добавил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Губернатор подчеркнул, что был проведен оперативный штаб. Сам Кобзев выехал в Усольский район.

Незадолго до этого местные жители в Иркутской области сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов в Усолье-Сибирское. Кадры удара публиковал Telegram-канал Baza. По информации источников, сообщалось о хлопках и клубах дыма.